اجتماع عاصف لـ”الوطني الاتحادي” يدرس خيارات الانسحاب من “الحرية والتغيير”

كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع عاصف للحزب الوطني الاتحادي على أعلى مستوياته القيادية في المركز والولايات لنقاش جدوى وجود الحزب في تحالف “قوى الحرية والتغيير” أو خروجه منه.
كما سيناقش الحزب بحسب صحيفة السوداني الدولية، التفرق التام لتنشيط الحزب وإعداد مؤتمراته القاعدية للوصول للمؤتمر العام، كما أمنت القيادات على الطواف على جميع مكاتبه الولائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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