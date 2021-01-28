الأرصاد الجوية: انخفاض الحرارة تدريجياً في شمال وغرب البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة تواصل درجات الحرارة العظمى والصغرى في الارتفاع في معظم أنحاء البلاد، على أن تبدأ في الانخفاض التدريجي صباح اليوم في مدن شمال وشمال غرب البلاد، مع احتمالية ظهور أشكال من السحب المتوسط الارتفاع على أجزاء من الشريط الساحلي، مع توقع هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية من ساحل البحر الأحمر.

كما توقع التقرير بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن تسود رياح شمالية إلى شمالية غربية متوسطة السرعة تنشط ليلاً وعند الصباح الباكر مثيرة للغبار في شمال وشمال غرب البلاد.

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة تبلغ (38) درجة مئوية وأدنى درجة تبلغ (10) درجات مئوية، متوقعاً أن تسجل ولاية الخرطوم (34) درجة مئوية عليا و(20) صغرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)