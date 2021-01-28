عائشة موسى تتفقد أسر شهداء ثورة ديسمبر بعطبرة

عضو مجلس السيادة الإنتقالي ، بعطبرة الاربعاء أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ، الذي مهروا بدمائهم الطاهرة صفحة ناصعة من صفحات تاريخنا الحديث وقالت عائشة إن دماء الشهداء أصبحت دين في أعناقنا وواجب علينا رد جميله عبر حماية الثورة وتحقيق الأهداف التي خرج من أجلها الشهداء وضحوا بدمائهم.

وقدمت عضو مجلس السيادة وفق اعلام المجلس دعما ماديا لأسر الشهداء من جانبها وعدت الدكتورة آمنة أحمد محمد مكي والي ولاية نهر النيل بدعم ومساندة هذه الأسر والعمل على توفير ما يعينهم على متطلبات الحياة الى ذلك عبر عدد من أسر الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لعضو مجلس السيادة ، على زيارتها لهم والتي تركت أثرا معنويا كبيرا في نفوسهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)