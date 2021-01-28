تحديث جديد لأجهزة آيفون وآيباد بعد اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة

أصدرت شركة آبل (Apple) مؤخرا التحديث الذي يحمل الرقم 14.4 لنظامي التشغيل “آي أو إس” (iOS) لآيفون و”آيباد أو إس” (iPadOS) لأجهزة آيباد، واللذان يعالجان بعض الثغرات الأمنية الخطيرة.

وذكر موقع تيك كرانش (TechCrunch) في وقت سابق أن آبل اعترفت في صفحات التحديث الأمني ​​الخاصة بها لنظام “آي أو إس” أنها حصلت على معلومات عن وجود أخطاء قد تؤثر على أجهزة آيفون وآيباد، وأنه “ربما تم استغلالها بنشاط” من قبل جهات ما.

وليس هناك مزيد من التفاصيل حول الثغرات، وليس معروفا من الذي يستغل نقاط الضعف، أو من قد يكون الضحية. ولم تذكر شركة آبل ما إذا كان الهجوم استهدف مجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين أو كان هجوما أوسع. وقال التقرير إن الشركة لم تكشف عن هوية مَن أرسل الخطأ.

هذا يعني أنه يجب عليك تحديث أجهزتك في أقرب وقت ممكن، حيث إن من الواضح أن التهديد على درجة عالية من الخطورة، فقد وجدت آبل ثغرة أمنية في أنظمة التشغيل الخاصة بها، ولديها أيضا دليل على أن شخصا ما قد استغلها.

وتم العثور على خطأين في “ويب كت” (WebKit)، وهو المحرك الذي يشغل متصفح سفاري، وكارنيل (Kernel)، وهو قلب نظام التشغيل.

واستغلال ويب كت ليس أمرا هيّنا، فقدرة المهاجم عن بُعد على تنفيذ أوامر برمجية خطيرة تعني أنه يمكنه التحكم بأمور في هاتفك بمجرد زيارتك لموقع ويب يتحكم به.

ومهما كانت الخروق الأمنية التي تم استخدامها، فإنها ليست ثانوية. مرة أخرى، لا توجد أي تفاصيل، ولكن بشكل عام، فهذا يعني أن الثغرات الأمنية قد تجاوزت بعض إجراءات الحماية الأمنية من آبل.

إنه اعتراف نادر من آبل التي تحافظ على صورتها الأمنية القوية، بأن عملاءها قد يتعرضون لهجوم نشط من قبل المتسللين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)