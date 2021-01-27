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عاجل.. الفكي يطلع وزير الخارجية السعودي على الأوضاع في السودان

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 27 يناير 2021

عاجل.. الفكي يطلع وزير الخارجية السعودي على الأوضاع في السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكي سليمان اليوم، بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بمقر الوزارة، بحضور الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف والفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين السودان والمملكة العربية ، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك  بينهما.

وأوضح الأستاذ نصر الدين مفرح، في تصريح صحافي، أن عضو مجلس السيادة، أطلع وزير الخارجية السعودي على الأوضاع في السودان، لا سيما على الحدود مع إثيوبيا، مؤكدا أحقية السودان في بسط سيادته على كافة أراضيه، مبيناََ أن البلدين تربطهما علاقات أزلية وأن السودان حريص على هذه العلاقة.

وقال إن عضو مجلس السيادة، أعرب عن شكره وتقديره للقيادة السعودية على مواقف المملكة الداعمة للسودان في كافة المجالات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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