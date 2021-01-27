عاجل.. وزارة الثقافة توضح الحقائق حول منع سفر الصحفيين للولايات

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 27 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اصدرت وزارة الثقافة والإعلام بيانا حول ما أثير في أجهزة الإعلام عن منع سفرالصحفيين لولايات دارفور أوضحت فيه الحقائق.



وأكدت الوزارة في بيانها انه ومنذ تولي الحكومة للسلطة تم الغاء القيود على تحركات الصحفيين في كل مناطق السودان، وتولت إدارة الإعلام الخارجي عمل التصاريح والتسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه الصحفيين في بعض الأحيان.

وذكرت وزارة الاعلام في بيانها ان المعنيين بطلب الإذن من الإعلام الخارجي هم الصحفيون الأجانب ومراسلي وكالات الأنباء والصحف والإذاعات والتلفزيونات الأجنبية، ولا يحتاج أي صحفي سوداني يعمل في مؤسسة إعلامية سودانية لاستصدار أي إذن للسفر إلى أي مكان داخل وخارج السودان.

وأوضح البيان ان الجهة التي تقوم بإصدار أذونات السفر هي إدارة الإعلام الخارجي وليس أي جهة أخرى، ولكن بدأ التنسيق مع الاستخبارات العسكرية بعد التطورات في منطقة الفشقة وتعرض بعض الصحفيين لمصاعب في التنقل في المنطقة مما حدا بالوزارة أن تطلب من الاستخبارات اصدار خطاب لتسهيل حركة الصحفيين في المنطقة.

· وأكدت الوزارة في بيانها انه لم يمنع أي صحفي من السفر لدارفور، بل كان التوجيه يتعلق بالصحفيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية الأجنبية الذين تقدموا بطلب للسفر إلى مدينة الجنينة وتم اخطارهم بتطورات الأوضاع الحالية في المنطقة، وتم هذا حسب تقدير السلطات المحلية بالولاية.

وجاء في البيان ان وزارة الاعلام تتولى التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لضمان سلامة الصحفيين، وتتعامل مباشرة مع الصحفيين في هذا الأمرو أبلغت الوزارة الصحفيين المعنيين بتسليمهم إذن السفر اليوم لكل مناطق دارفور بما فيها مدينة الجنينة.