عاجل.. تفريغ 35 ألف طن جازولين بميناء الخير و4 بواخر في الانتظار

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 26 يناير 2021

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استقبل ميناء الخير بمدينة بورتسودان باخرة على متنها (35) ألف طن من الجازولين، وقال الكابتن حسن قرشي مدير ميناء الخير إن الباخرة رست على الرصيف وبدأت في تفريغ حمولتها.



متوقعاً أن تعقب هذه الباخرة باخرة أخرى، تحمل (39) ألف طن من البنزين.

إلى ذلك أوضح قرشي وفق أن هنالك (4) بواخر جازولين وباخرة واحدة بنزين في الانتظار، بجانب باخرة أخرى تحمل (5) آلاف وخمسمائة طن من غاز الطبخ، علاوة على باخرة أخرى من الفيرنس.