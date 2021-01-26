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عاجل.. تفريغ 35 ألف طن جازولين بميناء الخير و4 بواخر في الانتظار

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 26 يناير 2021

عاجل.. تفريغ 35 ألف طن جازولين بميناء الخير و4 بواخر في الانتظار

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متابعات - اخبار الخليج 365

استقبل ميناء الخير بمدينة بورتسودان باخرة على متنها (35) ألف طن من الجازولين، وقال الكابتن حسن قرشي مدير ميناء الخير إن الباخرة رست على الرصيف وبدأت في تفريغ حمولتها.

متوقعاً أن تعقب هذه الباخرة باخرة أخرى، تحمل (39) ألف طن من البنزين.

إلى ذلك أوضح قرشي وفق أن هنالك (4) بواخر جازولين وباخرة واحدة بنزين في الانتظار، بجانب باخرة أخرى تحمل (5) آلاف وخمسمائة طن من غاز الطبخ، علاوة على باخرة أخرى من الفيرنس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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