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عاجل.. 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة بالسودان

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 26 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و12 وفاة، فيما تم شفاء 268 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس الاثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفا و 596 حالة، بينها 1750 وفاة، و 20 ألفا و 680 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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