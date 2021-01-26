عاجل.. البرهان يلتقي نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا(افريكوم) السفير اندرو يانغ، مستقبل العلاقات السودانية الامريكية وسبل بناء وتطوير علاقات استراتيجية بين البلدين خاصة فى مجال التعاون العسكرى.



وأشاد سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم ، السفير اندرو يانغ ومدير المخابرات الادميرال هايدى بيرج ، بدور الإدارة الأمريكية فى ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، مشيرا إلى الدور الكبير للبعثة الأمريكية فى السودان فى التطور الملحوظ الذى تشهده علاقة البلدين وجهودها فى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد الفريق أول ركن البرهان، الذي قدم شرحا لنائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا، حول ما يحدث على الحدود الشرقية للبلاد ، حرص السودان على حفظ الأمن والسلام فى المنطقة ، وأن ما يحدث على الحدود مع اثيوبيا، هو اعادة انتشار للقوات المسلحة داخل حدود بلادها، مؤكدا أن نهج السودان يعتمد على الحوار والتفاوض لمعالجة جميع القضايا.

من جانبه نقل نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا السفير اندرو يانغ، للفريق أول ركن البرهان وللقيادة العسكرية فى السودان ، تحيات قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا (أفريكوم) الذى يعتبر أن السودان من الدول ذات العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم السفير أندرو التهنئة لرئيس مجلس السيادة بنجاح عملية السلام والفترة الانتقالية.

وأوضح السفير يانغ فى تصريح صحفي، عقب اللقاء الذي وصفه بـ المثمر، ان لقاء رئيس مجلس السيادة ، تناول الكيفية التي من شأنها أن تمكن البلدين للعمل معا لبناء مستقبل قائم على الثقة والتعاون المشترك.

واضاف أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للانتقال التاريخي فى السودان والعمل على تقوية علاقتها به والتعاون لاستكشاف الفرص المستقبلية، موضحا أنهم يسعون إلى تأسيس علاقة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة والالتزام المشترك لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار، معلنا ترحيب بلاده بالسودان عضوا كاملا فى المجتمع الدولى.

وقال نائب قائد القيادة العسكرية الامريكية فى افريقيا (افريكوم) السفير اندرو يانغ " نسبة للظروف التى مر بها العالم من وباء كورونا والتحديات الاخرى، فإن الولايات المتحدة تؤكد التزامها مع المانحين والشركاء فى تقديم دعم للسودان يساهم فى دعم الصادرات والواردات لمواجهة تحديات الحياة اليومية للمواطنين، وبناء اقتصاد فعال.

وأضاف قائلا " نيابة عن القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا واصدقاء السودان فى الولايات المتحدة سنعمل على بناء علاقات قوية مع السودان لدعم التغيير التاريخى فيه، والذى أصبح ممكنا بفضل الجهود الشجاعة للشعب السوداني لرسم طريق جديد وجريء نحو الديمقراطية.