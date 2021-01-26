رسميا .. الهلال يتعاقد مع ألفيس باول نجم منتخب جامايكا

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن نادي الهلال السوداني تعاقده رسميا مع ألفيس باول، نجم منتخب جامايكا، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، قادما من نادي إنتر ميامي الأمريكي.



وذكر النادي في بيانه الرسمي، أنه ”نجح في تحويل مسار اللاعب للقلعة الزرقاء بفضل الرئيس الفخري للنادي المستشار تركي آل الشيخ، والذي رعى المفاوضات وتكفّل بقيمة الصفقة بالتنسيق مع لجنة التطبيع بالنادي، والتي شكرته على مجهوداته الكبيرة، وإسهاماته التي يقوم بها في خدمة الهلال“.

وألفيس ظهير أيمن ويلعب أساسيا في المنتخب الجامايكي، وينتظر أن يصل اللاعب إلى السودان خلال الساعات القليلة المقبلة للانضمام بشكل رسمي لصفوف الفريق.

ويعد نادي إنتر ميامي الأمريكي أحد أكبر الفرق الأمريكية في الوقت الحالي، ويملكه الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، ويلعب في صفوفه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، والفرنسي بليز ماتويدي.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن قبوله منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني بعد تلقيه خطابا من إدارة النادي.

وكان تركي آل الشيخ نجح في إبرام أولى الصفقات للهلال السوداني، حيث أتم بشكل رسمي الاتفاق مع اللاعب السنغالي إبراهيما نداي لاعب نادي تشوكاريتشكي الصربي، وذلك لمدة موسمين ونصف، بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية وعربية بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال، لتتحوّل وجهة اللاعب من أوروبا للسودان.