عاجل.. نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية: تتطلع للعمل مع السودان للبناء

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد السفير اندرو يونغ نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، “افريكوم”، أن الانتقال الديمقراطي في السودان ممكن بسبب الإجراءات الشجاعة للشعب السوداني وحكومته الانتقالية التي يقودها المدنيون.



وقال السفير يونغ في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء، إن اللقاء أكد تأييد الولايات المتحدة للانتقال التاريخي للسودان نحو حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، وإنها تجد الترحيب كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي.

وذكر يونغ بحسب وكالة السودان للأنباء، “نحن كشركاء في هذه العملية، فقد اكمل وزير المالية الامريكي للتو قرضاً تجسيرياً قيمته مليار دولار لتسهيل وصول السودان الى التمويل الدولي”، واصفاً اتفاق جوبا للسلام الذي تم توقيعه في اكتوبر 2020م بأنه يرسي أساساً للسلام والاستقرار ويمهد الطريق لإنهاء الصراعات المستمرة منذ عقود، واشار السفير اندرو ان زيارته كأول مسؤول أعلى رتبة في القيادة العسكرية الامريكية لأفريقيا هي خطوة ستعمل على تقييم وتعزيز المصالح المشتركة في الحكم الرشيد، وتعزيز حقوق الإنسان والمساءلة ودحر التهديدات الإرهابية وتعزيز الازدهار المشترك، وأضاف: نحن نقدر التحديات الجسيمة التي تواجه السودان وان التحديات الاقتصادية كبيرة وتتفاقم بفعل الجائحة العالمية لكورونا، كما سيتطلب التغلب على التحديات الأمنية بالمثابرة والقيادة الحكيمة والقدرات والشراكات المعززة، مؤكدا ان القيادة الامريكية تتطلع للعمل مع السودان خطوة بخطوة للبناء والديمقراطية.