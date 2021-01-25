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عاجل.. وزير الدفاع: إثيوبيا تماطل في قضيتي سد النهضة والحدود

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 25 يناير 2021

عاجل.. وزير الدفاع: إثيوبيا تماطل في قضيتي سد النهضة والحدود

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متابعات - اخبار الخليج 365

أكد ياسين إبراهيم، وزير الدفاع السوداني، أنه لا يوجد نزاع حدودي مع إثيوبيا حتى يتم التفاوض بشأنه، موضحا أن الحدود مع إثيوبيا واضحة ومنصوص عليها في اتفاقات دولية.

وأضاف في تصريحات خاصة مع فضائية "العربية الحدث"، اليوم الاثنين، ان الجيش الإثيوبي يقاتل في المناطق الحدودية وليس الميليشيات، والهجمات الإثيوبية هجرت سكان 30 قرية من منطقة الفشقة، متابعا: "على إثيوبيا الكف عن شن هجمات على المدنيين في الفشقة".

ولفت إلى أن الجيش فرض سيطرته على مناطق سودانية على الحدود، معلقا "إثيوبيا تماطل في قضيتي سد النهضة والحدود".  

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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