عاجل.. وزير الدفاع: إثيوبيا تماطل في قضيتي سد النهضة والحدود

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 25 يناير 2021

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أكد ياسين إبراهيم، وزير الدفاع السوداني، أنه لا يوجد نزاع حدودي مع إثيوبيا حتى يتم التفاوض بشأنه، موضحا أن الحدود مع إثيوبيا واضحة ومنصوص عليها في اتفاقات دولية.



وأضاف في تصريحات خاصة مع فضائية "العربية الحدث"، اليوم الاثنين، ان الجيش الإثيوبي يقاتل في المناطق الحدودية وليس الميليشيات، والهجمات الإثيوبية هجرت سكان 30 قرية من منطقة الفشقة، متابعا: "على إثيوبيا الكف عن شن هجمات على المدنيين في الفشقة".

ولفت إلى أن الجيش فرض سيطرته على مناطق سودانية على الحدود، معلقا "إثيوبيا تماطل في قضيتي سد النهضة والحدود".