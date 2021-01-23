سبب وفاة إبراهيم اسحق رئيس اتحاد الكتاب السودانيين

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 23 يناير 2021

توفي إبراهيم اسحق رئيس اتحاد الكتاب السودانيين السابق في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.



ورحل عن عالمنا بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 75 سنة في مدينة هيوستون في أمريكا، وتم تشييع جثمانه ودفنه الساعات القادمة.

بدوره، نعى وزير الثقافة والإعلام والعاملون بالوزارة ووحداتها بمزيد من الحزن والأسى الروائي والقاص والمفكر، رئيس اتحاد الكتاب السودانيين الأسبق وعضو المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية، الراحل المغفور له بإذن الله.

وقالت إن إبراهيم إسحاق من مواليد قرية”ودعة” بمحافظة شرق دارفور بغرب السودان في العام 1946م موضحة أن من رواياته، حدْث في القرية.

وأضافت أن إبراهيم اسحق أنتج روايات أخرى، هي، أعمالُ الليلِ والبلدة، مهرجانُ المدرَسَةِ القديمة، أخبارُ البنت مياكايا، وبال في كليمندو، ناس من كافا وفضيحةُ آل نورين.