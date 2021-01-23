وفاة الروائي إبراهيم اسحق.. تعرف على أبرز مؤلفاته

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 23 يناير 2021

توفي الروائي إبراهيم إسحق في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 75 عاما، وأثرى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان الراحل، قائلا “نشر العديد من المقالات والدراسات في مجال النقد والأدبي والتراث".



وأضاف "اكتسب سمعته الأدبية بعدد من الروايات الفريدة والجديدة على الأدب السوداني، فقدم خلالها صورا فنية مبتكرة للبيئة في غرب البلاد".

ولد إسحق في قرية ودعة بمحافظة شرق دارفور عام 1946 وحصل على شهادة معهد المعلمين العالي عام 1969 ثم معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم عام 1984.

ومن أبرز رواياته (حدث في القرية) و(مهرجان المدرسة القديمة) و(أخبار البنت مياكايا) و(وبال في كليمندو) و(فضيحة آل نورين).

وفي مجال القصة القصيرة، أصدر المجموعات القصصية (ناس من كافا) و(عرضحالات كباشية) و(حكايات من الحلالات) وغيرها.

ونال إسحق جائزة الآداب والفنون التشجيعية من مهرجان الثقافة والآداب والفنون في الخرطوم عام 1979، وشغل منصب رئيس اتحاد الكتاب السودانيين، كما كان عضوا بمجلس تطوير وترقية اللغات القومية في السودان.