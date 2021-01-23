عاجل.. تعليق سوداني جديد بشأن قضية سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 23 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح فى تصريح لموقع "السوداني" أن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع فى قضية سد النهضة الإثيوبى، مشيرًا إلى أن للسودان الوسائل التى يستطيع الرد بها فى حال فرض الأمر الواقع.



وحول الوساطة الإفريقية قال فيصل أن الوساطة بشكلها القديم لم تعد مجدية ولا بد من تغيير المنهج وتوسيع دور أكبر للخبراء أو توسيع الوساطة لجهات أخرى.

وأضاف: "المفاوضات هى الطريقة الوحيدة، نحن لا نريد التصعيد، وموقفنا مختلف عن مصر وإثيوبيا إذا حصل أى ضرر السودان هو المتضرر لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحمى السودان”.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام اليوم السبت: "حاليًا لا توجد مفاوضات بشكل رسمى نحن لا نريد التصعيد".