عاجل.. والي جنوب كردفان: عودة الحياة لطبيعتها بكادقلي

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 23 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد والي جنوب كردفان دكتور حامد البشير إبراهيم عن عودة الحياة لطبيعتها وانسياب حركة المركبات بالطريق القومي بعد إغلاقه عند مدخل مدينة كادقلي حي مرتا بالاتجاه الشمالي.



وقال حامد البشير إن اسباب المشكلة تعود إلى صراع حول مورد مائي ، حيث تم الاعتداء على شاب دون سن 18 سنة مما أثار الشباب وقاموا بقفل الطريق إلا أن حكومة الولاية تفهمت الوضع وتفاوضت مع الشباب وتوصلت مع العمد والمشائخ الى القبض على الجانئ وفتح بلاغ جنائي لمحاكمته.

وأكد حامد استجابة الحكومة لمطالب المواطنين بما يمكن تجاوز المشكلة ، ذلك بفضل دعم ووقفة المركز لتوفير مزيد من الخدمات .

ونبه الوالي الى أن ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح بل يؤجج الفتن ويفتح جبهة جديدة للصراع .

وطمأن الوالي المواطنين داخل وخارج كادقلي بأن الوضع عاد آمنا مستقراً.