عاجل.. أكثر من 400 لاجئ إثيوبي يصلون السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 23 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الجيلي الهندي الشريف مسئول معتمدية اللاجئين بولاية النيل الأزرق في السودان، أن أكثر من (٤٠٠) لاجئ أثيوبي عبروا الحدود السودانية ووصلوا ولاية النيل الأزرق واستقروا في مناطق ( يابجر - الجزيرة - مينزا - الديم).



وقال وفق وكالة الأنباء السودانية، إن اللاجئين هربوا بسبب الحروب في إقليم تيجراى وإقليم بني شنقول، مبينا أن معتمدية اللاجئين قامت بتنفيذ زيارات ميدانية بمعية الجهات ذات الصلة لتحديد الحوجة والمعينات الخاصة

وأكدت مسئول معتمدية اللاجئين، أن الوضع تحت السيطرة، معلنا عن حصر وتسجيل (3,755) لاجئا من دولة جنوب السودان بالولاية، وأن العدد المقدر للحصر والتسجيل في حدود الـ (11) ألف لاجئ.

وأشار إلى أن عمليات التسجيل مستمرة لتوفيق أوضاع اللاجئين والمحافظة على ممتلكاتهم، معددا الفوائد والمكاسب التي ستعود على المجتمع المحلي خاصة في جانب زيادة الخدمات باعتبار أن المجتمع المحلي (مستضيف) .

وطالب الجيلي بضرورة تفعيل وتعزيز دور المجتمع للتعامل مع اللاجئين .