عاجل.. النائب العام يلتقي وزير الخارجية البريطاني

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 22 يناير 2021

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إلتقي مولانا تاج السر علي الحبر بوزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب في حضور السفير البريطاني بالخرطوم.



واستمع الوزير خلال اللقاء الي جهود النيابة العامة المبذولة في التحقيق والتحري في انتهاكات حقوق الانسان في ظل النظام السابق وقضايا القتل خارج القانون و الانتهاكات في دارفور التي ترتب عليها احالة الحالة الدارفورية الي المحكمة الجنائية الدولية.وتناول اللقاء ايضا مسألة العدالة الانتقالية.

و أكد النائب العام أن اتفاقيات السلام قد تضمنت معالجات جوهرية لجذور المشكلة فى دارفور كما نوه الي ضرورة دعم المجتمع الدولي السودان وبصفة خاصة المملكة المتحدة التي تربطها علاقات متميزة بالسودان.

وأمن النائب العام علي ضرورة دعم بريطانيا للنيابة العامة وتقديم الدعم الفني و التقني لها لتواكب تطورات النظم القانونية الحديثة.