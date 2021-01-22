عاجل.. مقتل عسكريين وجرح آخرين فى انفجار بمعسكر للجيش بين القضارف وسنار

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 22 يناير 2021

قتل جنديان وأصيب اثنين آخرين، مساء أمس الخميس، فى انفجار قوى هز معسكر للجيش السودانى على حدود ولايتى القضارف وسنار، حسبما أفادت مواقع محلية منذ قليل.



وبحسب موقع "سودان تربيون"، قالت مصادر عسكرية موثوقة، إن الحادث المفاجئ وقع بمنطقة "ام دبلو" الحدودية مع ولاية سنار المحاذية لمحلية باسندة بولاية القضارف.

وأكدت الصحيفة أنه "قتل اثنين من القوات المسلحة المشتركة، وأصيب مثلهما وجرى نقلهم الى مدينة القضارف"، موضحة أن الانفجار نتج عن "انفجار مدفع" داخل المعسكر.

فيما لم تصدر القوات المسلحة السودانية أى توضيحات بشأن الحادث حتى اللحظة.