عاجل| رئيس الوزراء لأمين عام الأمم المتحدة: جيشنا ينتشر على حدودنا مع إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 21 يناير 2021

قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: جيشنا ينتشر ضمن حدودنا مع إثيوبيا.



وقال عبد الله حمدوك للأمم المتحدة: تعرض مواطنونّا للاعتداء على حدود إثيوبيا دفعنا لتعزيز قواتنا.

وتابع رئيس الوزراء للأمم المتحدة: لا نريد حربا مع أحد.

وكان قال عمر قمر الدين، وزير الخارجية: ناقشنا القضايا الاقتصادية التي يمر بها السودان في اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب برئاسة رئيس الوزراء السوداني.

وأضاف وزير الخارجية: بحثنا تطورات الأحداث الأخيرة على الحدود مع إثيوبيا كما تناول اللقاء مراحل ملء سد النهضة.

وفى وقت سابق التقى دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، برئيس مجلس السيادة الانتقالى ان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وناقش الثنائى التقدم الذى تم تحقيقه فى تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما في ذلك الإصلاح الاقتصادى والانتقال الديمقراطى والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.