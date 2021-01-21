عاجل.. وزير الخارجية: بحثنا مع بريطانيا تطورات الأحداث الأخيرة على الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 21 يناير 2021

قال عمر قمر الدين، وزير الخارجية، إننا ناقشنا القضايا الاقتصادية التي يمر بها السودان في اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب برئاسة رئيس الوزراء السوداني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.



وأضاف وزير الخارجية: بحثنا تطورات الأحداث الأخيرة على الحدود مع إثيوبيا كما تناول اللقاء مراحل ملء سد النهضة.

فى وقت سابق، التقى دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، برئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وناقش الثنائى التقدم الذى تم تحقيقه فى تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما في ذلك الإصلاح الاقتصادى والانتقال الديمقراطى والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.