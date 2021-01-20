اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا تعيد عددا منهم للخدمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 20 يناير 2021

أصدرت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية في اجتماعها اليوم برئاسة الأستاذ/ رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والاعلام عدداً من القرارات بشأن إعادة عدد من المفصولين تعسفياً للخدمة

شملت ملف ملحق بنك الثروة الحيوانية بعدد  ( ٢١ ) استمارة حيث قررت  اللجنة اعادة ( ٨ ) منهم للخدمة وتحسين معاش ( ٨  ) آخرين فيما استبعدت ( ه ) استمارات لعدم الاختصاص كما استعرضت اللجنة عدد ( ٢ ) استمارة تتبع لبنك الصفا وهو بنك يتبع العاملون فيه لبنك السودان وقررت اعادة أحدهم وتحسين معاش الآخر .

وفيما يتعلق ببنك السودان المركزي اعادت اللجنة ( ٤ ) من المفصولين و تحسين معاش ( ٣ )  آخرين .

وفي ذات الشأن ناقشت اللجنة ملفات مفصولي شركة النيل الأبيض الزراعية حيث قررت اعادة عدد ( ٥٩ ) مفصولا منهم للخدمة وتحسين المعاش لعدد ( ١٢ ) مفصولا.

كما تم تحسين معاش ( ٣ )  مفصولين يتبعون لصندوق التنمية الزراعية بالولاية الشمالية .

وأصدرت اللجنة قرارات بشأن المؤسسة العامة للزراعة الآلية بإعادة مفصول واحد وتحسين معاش ( ٤ ) آخرين كما تضمنت القرارات اعادة عدد ( ١٥ ) مفصولا من بنك النيل و عدد ( ١٠ ) آخرين من البنك العقاري .

كما شملت قرارات اللجنة ملحق وزارة الري والموارد المائية والقاضي بإعادة عدد(  ١٣ ) مفصولا . واعادت اللجنة كذلك  عدد ( ١٢٥ ) مفصولا للخدمة بشركة بترونيد النيل وعدد ( ١٥ )  آخرين لشركة النيل الكبرى للبترول ، فضلا عن إصدارها قرارات بشأن هيئة النقل النهري والمجلس التشريعي .

وقررت اللجنة العودة لاجتماعاتها الدورية اعتبارا من الأسبوع المقبل لتكملة ما تبقى من ملفات .

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا