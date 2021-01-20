عاجل.. تعرف على أحدث أرقام كورونا بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 وفاة، فيما تم شفاء 1366 حالة، وذلك خلال سبعة أيام.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائى للفترة من 10 إلى 16 يناير الجارى - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها فى ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 24 ألفا و118 حالة، بينها 1707 وفيات، و18 ألفا و611 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.