زراعة أكثر من مليون فدان بمحاصيل العروة الشتوية بولايةالجزيرة

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 20 يناير 2021
أعلن الأستاذ عثمان حسان عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسيرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عن اكتمال زراعة أكثر من مليون فدان بمحاصيل العروة الشتوية بمشروع الجزيرة والتي تبشر بإنتاجية عالية وذلك لبرودة الطقس واستقرار عمليات الري في كل أقسام المشروع بعد رفع مناسيب المياه في الترع الرئيسية والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الري والموارد المائية في تطهير القنوات من الحشائش والإطماء.
وكشف حسان عن التزام رئيس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لمشروع الجزيرة لثلاث سنوات وتخصيص (50) مليون دولار من المنحة الإماراتية للهندسة الزراعية بمشروع الجزيرة.
واقر عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بوجود أخطاء تسببت في عرقلة عمليات الري وعدم الالتزام بالمحددات الفنية للري، داعياً الى تضافر الجهود لتحقيق أهداف العروة الشتوية ولفت للترتيبات الجارية لإعداد قانون لتنظيم العمل الزراعي بمشروع الجزيرة لحماية المشروع والمزارع.