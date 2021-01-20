زراعة أكثر من مليون فدان بمحاصيل العروة الشتوية بولايةالجزيرة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلن الأستاذ عثمان حسان عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسيرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عن اكتمال زراعة أكثر من مليون فدان بمحاصيل العروة الشتوية بمشروع الجزيرة والتي تبشر بإنتاجية عالية وذلك لبرودة الطقس واستقرار عمليات الري في كل أقسام المشروع بعد رفع مناسيب المياه في الترع الرئيسية والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الري والموارد المائية في تطهير القنوات من الحشائش والإطماء.

