عاجل.. تعاون بين صحة الجزيرة والشركة الصينية في مجال علاج الملاريا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 20 يناير 2021

بحث دكتور أحمد المصطفى شيخ إدريس مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه اليوم دكتور جرجس زكريا حلمي المدير الإقليمي للشركة الصينية العاملة في مجال علاج الملاريا (الأرتوسنيت) بحث السبل الكفيلة للتنسيق والتعاون في مجالات تدريب الكوادر الطبية والمساعدة بمحليات الولاية، وحساب جرعة العقار وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة وخطة الشركة لتوفير معينات تشخيص وعلاج مرض الملاريا.



من جانبه أشاد مدير عام الوزارة بجدارة الشركة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ولفت لاهمية التدريب والذي يندرج تحت خطة الوزارة الطموحة لترقية الخدمات الصحية.

واكدت دكتورة سارة يوسف حاج البشير مديرة إدارة العلاج المجان بالوزارة على اهمية الشراكات الداعمة للخدمات الصحية بالولاية ، موضحة اهمية التدريب لتجويد العمل واخراجه بصورة علمية ودقيقة وأضافت د. سارة أن الأجهزة المقدمة من قبل الشركة من شأنها الدفع بالخدمات الطبية نحو الأمام.

الجدير بالذكر أن الشركة تبرعت بـ(5) أجهزة قياس ضغط الدم لوزارة الصحة.