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عاجل.. هجوم مسلح على منزل والى غرب دارفور

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 20 يناير 2021

عاجل.. هجوم مسلح على منزل والى غرب دارفور

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متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت حكومة غرب دارفور (غرب السودان) تعرُض منزل والى الولاية محمد عبد الله الدومة، إلى هجوم مسلح، من قبل مجموعة من المسلحين، تصدى لهم حرس الوالي.

وأدانت حكومة الولاية في بيان، اليوم الأربعاء، هذا الهجوم، واعتبرته استهدافًا لوأد الجهود المبذولة لاستتاب الأمن والاستقرار والسلام بالولاية، مؤكدًا أن "الدومة" بصحة جيدة ويمارس مهامه على أكمل وجه، مشددًا على أن مثل هذه المحاولات تستهدف إحداث الفوضى وعدم الاستقرار.

وشهدت مدينة (الجنينة) أحداث عنف في الأيام الماضية، أسقطت قتلى وجرحى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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