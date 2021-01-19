اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عاجل.. عودة الحياة لطبيعتها بطريق التحدي الخرطوم عطبرة

0 نشر
متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 19 يناير 2021

عاجل.. عودة الحياة لطبيعتها بطريق التحدي الخرطوم عطبرة

كتب

متابعات - اخبار الخليج 365

عادت الحياة لطبيعتها لطريق التحدي الخرطوم عطبرة صباح اليوم بعد انقطاع دام لأكثر من يومين بواسطة محتجين يقودهم مجلس شورى الجعليين المكون حديثا.

وكان المحتجون طالبوا بإقالة الدكتورة آمنة المكي والي الولاية مقابل فتح الطريق مجددا، الا أنهم استجابة لمفاوضات قادها وزير الحكم الاتحادي بمقر الاعتصام أمس بمنطقة المسيكتاب 20 كلم تقريبا شمال مدينة شندي، فتحوا الطريق صباح اليوم حيث تم الافراج عن الشاحنات وناقلات النفط والبصات السفرية.

وأفادت معلومات واردة (لسونا) إن المفاوضات التي جرت بين وزير الحكم الإتحادي وقادة المجموعةأسفرت عن إتفاق بين الطرفين للمسائل محل الخلاف وفق مدى زمني محدد حيث تم على ضوء ذلك رفع الاعتصام.

وتعود تفاصيل بداية الاعتصام والاحتجاجات على خلفية القبض على أحد زعماء محلية شندي في بلاغ بواسطة لجنة تفكيك التمكين واسترداد الاموال المنهوبة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا