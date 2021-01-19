عاجل.. عودة الحياة لطبيعتها بطريق التحدي الخرطوم عطبرة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 19 يناير 2021

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عادت الحياة لطبيعتها لطريق التحدي الخرطوم عطبرة صباح اليوم بعد انقطاع دام لأكثر من يومين بواسطة محتجين يقودهم مجلس شورى الجعليين المكون حديثا.



وكان المحتجون طالبوا بإقالة الدكتورة آمنة المكي والي الولاية مقابل فتح الطريق مجددا، الا أنهم استجابة لمفاوضات قادها وزير الحكم الاتحادي بمقر الاعتصام أمس بمنطقة المسيكتاب 20 كلم تقريبا شمال مدينة شندي، فتحوا الطريق صباح اليوم حيث تم الافراج عن الشاحنات وناقلات النفط والبصات السفرية.

وأفادت معلومات واردة (لسونا) إن المفاوضات التي جرت بين وزير الحكم الإتحادي وقادة المجموعةأسفرت عن إتفاق بين الطرفين للمسائل محل الخلاف وفق مدى زمني محدد حيث تم على ضوء ذلك رفع الاعتصام.

وتعود تفاصيل بداية الاعتصام والاحتجاجات على خلفية القبض على أحد زعماء محلية شندي في بلاغ بواسطة لجنة تفكيك التمكين واسترداد الاموال المنهوبة.