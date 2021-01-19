31 يناير.. استئناف الدراسة لطلاب السنة النهائية بكلاريوس بجامعة الجزيرة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 19 يناير 2021

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أقر مجلس عمداء جامعة الجزيرة في إجتماعه الطارئ صباح اليوم برئاسة بروفيسور محمد طه يوسف مدير الجامعة إستئناف الدراسة في 31 يناير الجاري لطلاب السنة النهائية بكلاريوس .



وأعلن المجلس إستئناف الدراسة للدفعة النهائية والدفعة 41 خارج مدينة مدني في 14 فبراير المقبل وتشمل (القانون والعلوم والدراسات التجارية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والتربية الحصاحيصا وعلوم الإتصال والإنتاج الحيواني والعلوم الصحية والبيئة) لإكمال الفصل الدراسي الثاني ومن ثم التسجيل للفصل الدراسي الثالث مباشرة .

وأعلنت الشؤون العلمية توالي إستئناف الدراسة لطلاب البكلاريوس والدبلوم للدفعات المختلفة لاحقاً بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلاب والصندوق القومي لدعم الطلاب .

ووجه المجلس عمداء الكليات بوضع خطة ربع سنوية لتنظيم العمل الإداري ، فيما وجه مدير الجامعة عمداء الكليات بإلزام الطلاب بالإرشادات الصحية بإرتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وداخل قاعات الدراسة لضمان سلامتهم وإستمرار العام الدراسي وجدد سعي الإدارة لتطوير وتجويد العمل بالمراكز الصحية وتقديم أفضل الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بالمجمعات ، موجهاً إدارة الخدمات الصحية بمتابعة الوضع الصحي .

وأعلن جاهزية الصندوق القومي لرعاية الطلاب إستيعاب الطلاب وعبر عن إشادته بتجربة الإسناد الإلكتروني بكليات الصيدلة والعلوم الرياضية والحاسوب والتربية الحصاحيصا موجهاً إدارة المعلوماتية بإقامة ورشة تدريبية للإسناد الإلكتروني للأساتذة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتنمية المستدامة .