عاجل.. باكستان تشارك بـ١٧شركة رائدة في معرض الخرطوم الدولي

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 18 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف السفير الباكستاني بالخرطوم سرفراز أحمد خان سيبرا عن مشاركة بلاده فى فعاليات معرض الخرطوم الدولي هذا العام.



وقال السقير الباكستانى في مؤتمر صحفي اليوم بفندق برادايس إن هيئة تنمية التجارة في باكستان تشارك في معرض الخرطوم الدولي الـ 38 و الذي يمتد لمدة 8 ايام انطلاقا من يوم 21 يناير 2021، مضيفاً أن هيئة تنمية التجارة اختارت 17 شركة باكستانية رائدة لعرض تشكيلات من المنتجات التى تضم المواد الصيدلانية والجرارات و الآلات الزراعية والمنسوجات والأغذية وأدوات التجميل و الأواني الخزفية وأدوات طب الأسنان والفينيل والمطاط والملابس الطبية و الألبسة النسائية وغيرها.

وأضاف أن رؤية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نحو أفريقيا وتوجهاته بتكثيف الجهود لخلق تنمية وتعاون باكستاني مع دول افريقيا مع التركيز على الاقتصاد و التجارة، مشيرا الى أن مشاركة باكستان فى معرض الخرطوم تعكس رؤية باكستان لافريقيا.

وأوضح أن معرض الخرطوم الدولي يعد من أهم وأشمل معرض تجاري عام في المنطقة وأنه يتيح تحت سقف واحد أنشطة تشاركية متعددة لشركات عالمية كبري وصولا لعدد واسع من التجار والمشترين في افريقيا والعالم . واعتبر السفير الباكستاني مشاركة بلاده في هذا الحدث الكبير تبشر بمستقبل للجانبين و تظهر الأهمية التى توليها باكستان لعلاقاتها مع جمهورية السودان و شعبها.

وقال إن لباكستان تعداد سكاني معظمه من السباب يناهز 220 مليون نسمة ويبلغ اجمالي ناتجها المحلي 315 بليون دولارا امريكيا وتتمتع باكستان باقتصاد نشط ومستقر ومتنوع ويتشكل من القطاع الزراعي ويمثل 22 % وأن القطاع الصناعي يمثل 18% وقطاع الخدمات يمثل 54%، وتصدر باكستان منتجات نوعية لأكثر من 140 وجهة عالمية مع وصول تفضيلي الى 32 دولة.

وذكر السفير أنه خلال العام المالي الماضي وصلت صادرات باكستان الى 21.4 بليون دولار و بلغت الواردات44.5 بليون دولار ، قائلاً إنه وبالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية لكورونا كوفيد-19، سجلت التجارة الباكستانية- الافريقية نموا بلغ 7% زيادة على العام السابق. و استمر الاتجاه حيويا في النصف الاخير من عام 2020 ولمزيد من التشجيع للتعاون التجاري والاقتصادي حررت باكستان سياسات التأشيرات بما فيها تسهيل التأشيرة عند الوصول.

واضاف السفير سرفراز سيبرا قائلا إنه لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي و التجاري مع باكستان يمكن للزوار والمشترين زيارة جناح باكستان في القاعة رقم 2 في المعرض.

وتشمل السلة الحالية للتجارة الثنائية بين باكستان والسودان المواد الصيدلانية و المنسوجات اليدوية والصناعية والحديد والفولاذ و الحبوب و القطن و الصمغ و الزبيب و الحبوب الزيتية و الثمار الزيتية و مواد اخرى بكميات صغيرة، وأن هناك امكانيات هائلة لتوسيع وتنويع هذه السلة الى حقيبة اكبر و التي تتطلب تعاون الجانبين على المستويين العام والخاص. وترحب باكستان باي مقترحات لتنمية التعاون التجاري بين الدول الشقيقة في افريقيا و شعوبها العظيمة مع باكستان.