مقتل 20 شخصا في تجدد لأعمال العنف بدارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 18 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

لقي 20 شخصا حتفهم، يوم الإثنين، في قرية ”الطويل سعدون“ على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في السودان؛ إثر هجوم شنه مسلحون على القرية، وفق ما أفاد زعيم قبلي.



وقال محمد صالح أحد زعماء قبيلة ”الفلاتة“ لوكالة ”فرانس برس“: ”صباح اليوم، هاجم مسلحون من العرب الرزيقات قرية الطويل سعدون وهم يركبون دراجات نارية وجمالا وعربات.. أحصي حتى الآن مقتل 20 شخصا.. كما أحرقوا عددا من المنازل“.

ويشهد إقليم دارفور تجددا للمواجهات القبلية التي أوقعت 15 قتيلا وعشرات الجرحى، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، التي استمرت 13 عاما.

وقُتل أكثر من ثمانين شخصا في مواجهات يشهدها، منذ يومين، إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، وفق ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، وذلك بعد مرور أسبوعين ونيّف على انتهاء عمليات بعثة حفظ السلام.

وتعد أعمال العنف هذه أبرز مواجهات يشهدها الإقليم منذ توقيع اتفاق للسلام، في تشرين الأول/أكتوبر، كان يؤمل أن يضع حدا للحرب في الإقليم الشاسع، الواقع في غرب السودان، التي أدت إلى انتشار التسلّح في دارفور.

ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب في دارفور، بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة، عن مقتل حوالي 300 ألف شخص، وتشريد أكثر من 2.5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.

وأعلن السودان، أنه عزز قواته غرب دارفور، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع في السودان بالقصر الجمهوري، مساء الأحد.