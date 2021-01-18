عاجل.. حمدوك: السودان لن تخوض حرب مع أى دولة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 18 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، على موقف السودان الثابت بعدم خوض الحرب مع أى دولة.



وشدد فى تصريحات صحفية، على أن الأراضى التى اعاد الجيش انتشاره فيها ليست محل نزاع ولا يجب أن تكون.

وأمن على مبادرة رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت لنزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا.

واستقبل حمدوك بمقر الحكومة بالخرطوم أمس رئيس الوساطة الجنوب سودانية للسلام فى السودان توت قلواك.

وقال قلواك فى تصريح صحفى إن اللقاء تناول مبادرة رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت لحل قضية الحدود بين السودان وإثيوبيا، باعتبار أن الدولتين جارتان لدولة جنوب السودان، مشيراً إلى أن بلاده ستلعب دوراً مهماً جداً لخفض التوتر بين الخرظوم واديس كون الحرب ليست خياراً وانما الحوار هو الطريق الأمثل لكل الشعوب.