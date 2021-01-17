عاجل| مستشار رئيس الوزراء: وجهنا بالتحقيق فى أحداث غرب دارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 17 يناير 2021

أكد مستشار رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك لقناة العربية، أن الحكومة وجهت بالتحقيق فى أحداث غرب دارفور، متابعا: هدفنا حماية المواطنين غرب دارفور.



وأضاف مستشار رئيس الوزراء: نأمل أن يتوقف القتال غرب دارفور بعد تعزيزاتنا الأمنية.

وتابع مستشار رئيس الوزراء: نحن بحاجة ماسة إلى المصالحات القبلية، لافتا إلى أن الصراعات القبلية قديمة ومتوارثة وهي السبب في القتال.

وقبلها أعلنت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، عن ارتفاع عدد ضحايا الصدامات في مدينة الجنينة إلى 83 قتيلا و106 مصابين، حسبما ذكرت قناة العربية

وفى وقت سابق أكدت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور (غرب السودان) وصول حصيلة ضحايا هجوم مليشيات على مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) إلى 48 قتيلا ، ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن النقابة قولها "إن الأحداث الدموية لاتزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح أمس /السبت/، مخلفة 48 قتيلا و97 جريحا".