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حمدوك: التعزيزات الأمنية غرب دارفور هدفها حماية مواطنينا.. وموقفنا ثابت

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 17 يناير 2021

أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، أن التعزيزات الأمنية إلى غرب دارفور هدفها حماية مواطنينا، مضيفا: موقفنا ثابت ولا نية لنا في الخوض في أي حروب.

وقبلها أعلنت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، عن ارتفاع عدد ضحايا الصدامات في مدينة الجنينة إلى 83 قتيلا و106 مصابين، حسبما ذكرت قناة العربية

وفى وقت سابق أكدت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور (غرب السودان) وصول حصيلة ضحايا هجوم مليشيات على مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) إلى 48 قتيلا ، ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن النقابة قولها "إن الأحداث الدموية لاتزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح أمس /السبت/، مخلفة 48 قتيلا و97 جريحا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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