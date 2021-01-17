عاجل.. 145 قتيلاً وجريحاً جراء هجوم لميليشيات غرب السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 17 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قتل ما لا يقل عن 48 شخصا وأصيب 97 آخرون في هجوم لميليشيات على مدينة الجنينة، غرب السودان.



ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعلنت نقابة الاطباء بغرب دارفور في بيان لها اليوم الأحد، ارتفاع محصلة الضحايا نتيجة لهجوم المليشيات على مدينة الجنينة أمس إلى 48 قتيلا.

وأضافت النقابة السودانية أن الاحداث الدموية لا تزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح امس السبت، مخلفة 48 قتيلًا و97 جريحا حسب الاحصاءات الأولية، مشيرة إلى أنه من المتوقع ازدياد هذه الحصيلة.

وقال البيان إن الكوادر الطبية تبذل جهدًا كبيرًا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض.

ووجهت اللجنة نداءً عاجلًا من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والكوادر المساعدة إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة والوصول إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التي تأوي الجرحى، وقالت إن الاستجابة لهذا النداء جاءت ضعيفة ودون مستوى الحاجة.

واضافت أن العديد من الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة قيد الانتظار في مستشفى الجنينة التعليمي ومجمع السلطان تاج الدين والسلاح الطبي ومستوصف النسيم، وذلك بسبب النقص الحاد في الكوادر.

ووجهت لجنة الاطباء مناشدة للزملاء من الكوادر الطبية والصحية بأن يكونوا على أهبة الاستعداد للحضور متى ما توفرت وسائل نقل آمنة. وقالت ان هذا هو الواجب المقدس الذي يجب علينا الالتزام به.