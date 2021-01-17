عاجل.. تعليق هام من "البرهان" بشأن الحرب مع إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 17 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، إن السودان لا يريد إشعال الحرب مع الجارة إثيوبيا، وليس لديه أي مصلحة في الدخول في حرب مع أي دولة من دول الجوار، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).



وأكد البرهان أن السودان يرغب في الوصول إلى حدود تحفظ له حقوقه ويتم فيها وضع العلامات على الأرض.

وجدد البرهان لدى مخاطبته بقاعة الصداقة بالخرطوم مساء اليوم السبت مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة، حرص السودان على إقامة علاقات مع كل دول الجوار خاصة إثيوبيا.

وأضاف البرهان أن ما قامت به القوات المسلحة على الحدود الشرقية هو انتشار الجيش داخل الأراضي السودانية، فضلا عن تأمين الحدود الدولية في المواقع المعروفة، مبينا أن منطقة الفشقة ظلت تتعرض لهجوم متكرر على المزارعين السودانيين من قبل الجانب الأثيوبي.

وتابع رئيس مجلس السيادة قائلا: "ما سمعناه بأن هذه الأرض إثيوبية هو أمر جديد يستدعي منا أن نقف الموقف المدافع عن أرض السودان"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قامت بهذه العملية بتنسيق كامل مع الجهاز السياسي والتنفيذي في الدولة.

وأشاد البرهان بدور القطاع الخاص في إسناد الجيش، قائلا إن هذه المبادرة جاءت في وقتها تماما لأن العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة شابتها بعض الشوائب والتي ستزول بفضل هذه المبادرات، مؤكدا ضرورة تنقية هذه الشوائب باعتبار أن الجيش جيش الشعب.

وأعرب البرهان عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، مناشدا المواطنين الاحتكام إلى صوت العقل ونبذ العنف، مبينا أن الشعب السوداني ظل يعاني من حمل السلاح خارج المؤسسات النظامية مما ساهم في القتل العشوائي والاحتراب والصراعات القبلية.

وأوضح البرهان أنه بعد إنجاز ثورة ديسمبر وتحقيق متطلبات السلام يجب علينا الالتفات لبناء السودان والتأسيس لوطن معاف وسليم للأجيال القادمة، موضحا أن الجيش وفي إطار عمليات إعادة التنظيم سيركز على حماية الحدود.