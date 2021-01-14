عاجل| مصادر: قوات إثيوبية تقتل مواطنا سودانيا وتعتقل 3 آخرين

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 14 يناير 2021

كشفت مصادر، منذ قليل أن القوات الإثيوبية قتلت مواطنا سودانيا واعتقلت 3 آخرين في منطقة حدودية.



وأصدرت سلطة الطيران المدني اليوم الخميس، نشرة طيران دولية تمنع بموجبها تحليق الطائرات فوق سماء منطقة الفشقة (الحدودية مع إثيوبيا) شرق مدينة القضارف.

ويسري العمل بالقرار من اليوم الخميس، وحتى 11 أبريل القادم، كما تجدر الإشارة إلى أن طائرة إثيوبية حربية كانت انتهكت الأجواء السودانية في الأيام الماضية، وأدانت الخارجية السودانية هذا "التصعيد غير المبرر".