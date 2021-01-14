عاجل.. التعايشي يؤكد التزام السودان بعلاقاته الاستراتيجية وحسن الجوار

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 14 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي أن السودان ملتزم بعلاقاته الاستراتيجية وحسن الجوار والحفاظ على أمن الإقليم.



وقال لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري المبعوث الفرنسي الخاص جان ميشال أن ما يحدث في شرق السودان هو انتشار طبيعي للقوات المسلحة داخل الأراضي السودانية.

وأطلع التعايشي المبعوث الفرنسي على سير تنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان والجهد المبذول من الأطراف الموقعة على الإتفاق لبناء الآليات الخاصة بتنفيذ إتفاقية السلام.

وتطرق اللقاء إلى ترتيبات فرنسا لعقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم السودان الذي سيعقد في شهر مايو المقبل خاصة وأن زيارة المبعوث الفرنسي تأتي بغرض التشاور مع المسؤولين السودانيين للترتيب لهذا المؤتمر.

كما تناول اللقاء اهمية المجتمع المدني خلال الفترة الانتقالية وما بعدها ، بجانب تأكيد فرنسا إهتمامها بدعم منظمات المجتمع المدني ودعم الحوار بين السودانيين بما يمكَّنهم من الوصول إلى ديمقراطية مستدامة بنهاية الفترة الانتقالية.

من جهته أكد المبعوث الفرنسي اهتمام بلاده بقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان لا سيما تحقيق السلام الشامل وحرصها على إنجاح ودعم الفترة الانتقالية في السودان.