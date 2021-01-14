مصر تعيد 12 سائقا بعد احتجازهم في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 14 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت مصر عن نجاحها في إنهاء أزمة 12 سائقا مصريا في الولاية الشمالية في السودان، بعد أن كان قد تم احتجازهم في مدينة دنقلا السودانية.



وعاد السائقون المصريون إلى بلدهم بصحبة شاحناتهم أمس 13 يناير، حيث تم احتجازهم نتيجة وجود خلافات بين التاجر المصري، صاحب الحمولة التي كانوا يقومون بنقلها، والتاجر السوداني.

وكان مكتب مصر فى وادى حلفا، "أجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات السودانية المعنية للاطمئنان على السائقين المصريين والعمل على إطلاق سراحهم، كما حرص على التواصل المستمر على مدار الساعة مع المواطنين حتى تمت تسوية المشكلة وتمكنوا من مغادرة الأراضى السودانية، فضلا عن سرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم فى معبر اشكيت السودانى حتى غادروا إلى أرض الوطن عبر ميناء قسطل البري".