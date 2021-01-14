عاجل.. كباشي يتوجه إلى مصر

الخرطوم - احمد عبدربة - توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، اليوم الى جمهورية مصر العربية ، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يرافقه خلالها وزير الثقافة والاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.
وتأتي زيارة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والوفد المرافق لجمهورية مصر العربية لبحث مسار العلاقات الثنائية المتطورة ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين