عاجل.. كباشي يتوجه إلى مصر

الخرطوم - احمد عبدربة - توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، اليوم الى جمهورية مصر العربية ، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يرافقه خلالها وزير الثقافة والاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

