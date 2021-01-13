عاجل.. النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يعلن حل نزاع داربيري بشمال دارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 13 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، حل النزاع الذي وقع بين بعض المزارعين والرعاة في منطقة دار بيري بمحلية كتم ولاية شمال دارفور والذي راح ضحيته شخص.



واستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بمكتبه اليوم وفداً من الإدارة الأهلية بمنطقتي (أم راي ) (وبعاشيم ) في ولاية شمال دارفور بقيادة وكيل ملك دار بيري حسن أحمد محمد نور.

وناقش سيادته مع الوفد الأوضاع الأمنية في أعقاب حادث مقتل أحد المزارعين على أيدي الرعاة، وتعهّد سيادته بالقبض على الجناة وتسليمهم للأجهزة العدلية خلال وقت وجيز.

وامتدح وكيل ملك دار بيري حسن أحمد محمد نور استجابة السيد النائب السريعة ووئده للفتنة بالمنطقة مؤكداً العمل مع الإدارات الأهلية بالمنطقة على رتق النسيج الاجتماعي ونبذ الخلافات، وأشاد وكيل الملك بجهود قوات الدعم السريع في حماية الموسم الزراعي وضبط الأمن .من جانبه قال عضو الوفد صالح صندل آدم إنهم لجأوا للنائب الأول بعد فشل جميع محاولاتهم في القبض على المجرم عبر القوات النظامية الموجودة في المنطقة ودعا صالح صندل الرعاة والمزارعين إلى العيش بسلام ورتق النسيج الاجتماعي وترك النزاعات والصراعات.