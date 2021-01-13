عاجل.. مبادرة امارتية لكسر جمود مفاوضات سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 13 يناير 2021

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اختتم وفد عال المستوى من وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة زيارة للسودان استغرقت يوما واحدا.



علمت سونا أن الزيارة تأتي في إطار جهد امارتي لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر واثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

واكد مصدر مطلع لسونا ان الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية واستمع لشرح مفصل حول موقف السودان في هذا الملف المهم. وأضاف ان المبادرة الإماراتية لم تأت بطلب من السودان.