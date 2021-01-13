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عاجل.. مبادرة امارتية لكسر جمود مفاوضات سد النهضة

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 13 يناير 2021

عاجل.. مبادرة امارتية لكسر جمود مفاوضات سد النهضة

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متابعات - اخبار الخليج 365

اختتم وفد عال المستوى من وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة زيارة للسودان استغرقت يوما واحدا.

علمت سونا أن الزيارة تأتي في إطار جهد امارتي لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر واثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

  واكد مصدر مطلع لسونا ان الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية  واستمع لشرح مفصل حول موقف السودان في هذا الملف المهم. وأضاف ان المبادرة  الإماراتية لم تأت بطلب من السودان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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