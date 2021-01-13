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عاجل.. الطيران المدنى يسمح للقادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب افريقيا بالدخول

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 13 يناير 2021

أصدرت سلطة الطيران المدنى نشرة طيران دولية تسمح للركاب القادمين جوا من دول بريطانيا ، هولندا و جنوب افريقيا بالدخول للسودان عبر المطارات السودانية شريطة التقيد بالضوابط الصحية. 

وأوضحت النشرة ان الضوابط تشمل الحصوال على شهادات خلو من مرض ( كوفيد-19)،وان لايكون قد مضى على استخراجها اكثر من 72ساعة، اضافة الى خضوع القادمين لحجر منزلى لمدة ١٤يوما،وابلاغ الجهات الصحية المختصة فى حالة ظهور اعراض مرض على الشخص القادم..ويسرى الإعلان من اليوم وحتى الحادى عشر من أبريل القادم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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