عاجل.. وزير الخزانة الأمريكي قدم مقترحات للسودان لحل أزمة سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 13 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قالت مصادر لـ "الشرق الإخبارية"، إن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، قدم مقترحات للسودان لحل أزمة سد النهضة، كاشفة عن أن وفدا سودانيا من وزارة الري سيزور أديس أبابا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لبحث أزمة سد النهضة.



وزار وزير الخزانة الأمريكى ستيف منوتشين، الخرطوم (الأربعاء الماضى) على رأس وفد رفيع المستوى فى أول زيارة من نوعها للسودان".

وأفادت وزارة المالية السودانية فى وقت لاحق أن السودان والولايات المتحدة وقعا اتفاقا يوفر للخرطوم تسهيلات تمويلية من البنك الدولى تزيد عن مليار دولار سنويا.

وقالت الوزارة فى بيان إنها: "وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا".

واحتج السودان على إعلان إثيوبيا الاستمرار فى ملء سد النهضة، حيث قال ياسر عباس وزير الرى السوداني: تقدمنا باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقى على اعتزام إثيوبيا الاستمرار فى تعبئة سد النهضة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية: إن السودان لا يمكنه الاستمرار فى دورة مفرغة من التفاوض حول سد النهضة.

وقبلها قال وزير خارجية السودان عمر قمر الدين، إنه لا تقدُم فى جلسة المفاوضات الجارية حول سد النهضة.