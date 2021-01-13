عاجل.. أول تعليق سوداني على اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للحدود

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 13 يناير 2021

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إن طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود السودانية في تصعيد خطير وغير مبرر. وذكرت الخارجية السودانية فى بيان مقتضب عبر تويتر: "في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية.



وأضافت:"إن وزارة الخارجية السودانية إذ تدين هذا التصعيد من الجانب الأثيوبي فهي تطالبه بأن لا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.