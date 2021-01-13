عاجل.. رئيس القضاء تعيد تشكيل الدائرة الاستئنافية لقرارات لجنة إزالة التمكين

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 12 يناير 2021

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أصدرت رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير اليوم قرارا باعادة تشكيل الدائرة القضائية المختصة في الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين وفقا لنص المادة 8/2 من ذات القانون.



كما نص القرار بالنمرة: 5/2021 بالغاء قرار تشكيل الدوائر القضائية من الأولى حتى الخامسة الصادر بتاريخ الثاني من نوفمبر ٢٠٢٠م والقاضي باختصاصها في الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م.

وقد تمت إعادة تشكيل الدائرة من: محمد علي محمد أبو سبيحة قاضي المحكمة العليا، عبدالرحمن إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا، مولانا/ عبدالاله محمد عثمان زمراوي قاضي المحكمة العليا،

كما وجهت بوضع كل ملفات الطعون الإدارية المقدمة أمام اللجنة للفصل فيها.