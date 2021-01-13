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عاجل.. رئيس القضاء تعيد تشكيل الدائرة الاستئنافية لقرارات لجنة إزالة التمكين

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 12 يناير 2021

عاجل.. رئيس القضاء تعيد تشكيل الدائرة الاستئنافية لقرارات لجنة إزالة التمكين

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متابعات - اخبار الخليج 365

أصدرت رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير اليوم قرارا باعادة تشكيل الدائرة القضائية المختصة في الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة  تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين وفقا لنص المادة 8/2 من ذات القانون.

 كما نص القرار بالنمرة: 5/2021 بالغاء قرار تشكيل الدوائر القضائية من الأولى حتى  الخامسة الصادر بتاريخ الثاني من نوفمبر ٢٠٢٠م والقاضي باختصاصها في الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م.

وقد تمت إعادة تشكيل الدائرة من: محمد علي محمد أبو سبيحة قاضي المحكمة العليا، عبدالرحمن إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا، مولانا/ عبدالاله محمد عثمان زمراوي قاضي المحكمة العليا،

كما وجهت بوضع كل ملفات الطعون الإدارية المقدمة أمام اللجنة للفصل فيها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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