عضو السيادي الفريق ركن إبراهيم جابر يعود من تشاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عاد للبلاد مساء اليوم ،الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بعد زيارة رسمية لدولة تشاد إستغرقت يوما واحداََ. وكان في إستقباله بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.



وقال عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف، في تصريح صحفي ،أن زيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي لتشاد كانت مثمرة بكل المقاييس وشكلت فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراََ إلي الدور المحوري الذي لعبته تشاد في إتفاق جوبا لسلام السودان ، مبيناََ أن الجانب التشادي لعب دور مقدرا في إتفاق الترتيبات الأمنية.

وأضاف الأستاذ عمر قمر الدين أنه تم إطلاع القيادة التشادية علي الأوضاع في السودان وما يحدث علي الحدود الشرقية فضلاً عن سير عملية السلام في دارفور.

وأوضح وزير الخارجية المكلف ان الجانب التشادي أبدي تفهماََ كبيراََ لقضايا السودان، وقال أنه تم الإتفاق علي عقد إجتماع مشترك بين حكومتي البلدين للتشاور حول قضايا التجارة وفتح آفاق أرحب لرجال الصناعة في البلدين، وأبان أن السودان وتشاد سيعملان بتنسيق تام بشأن ملف السودان في الاتحاد الإفريقي وذلك خلال إنعقاد قمة الإتحاد الإفريقي المرتقبة في فبراير المقبل.