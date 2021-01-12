دعوة عاجلة من والي كسلا بشأن التعايش السلمي

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وجه امين عام حكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الأستاذ الطيب محمد بالعمل على تبني المبادرات الشبابية كل في موقعه خاصة التي تخدم التعايش السلمي وتظهر إبداعات الشباب.



جاء ذلك لدى لقائه مدير الإدارة العامة للشباب والرياضة بالولاية المهندس آدم محمد آدم جرنوس والذي استعرض خلال اللقاء الخطة المعدة من قبل الإدارة للعمل بها في العام الجديد إلى جانب عرض حوجة الإدارة لمواقع استثمارية فضلا عن الحوجة لإقامة صالة متعددة الأغراض.

وقدم جرنوس خلال اللقاء تنويرا حول هموم وقضايا تشغيل الشباب على مستوى الولاية خاصة التي تحقق طموح واحلام الشاب كما استعرض سير بطولة أندية فرق الوسيط المؤهل للدوري الممتاز التي تستضيف ولاية كسلا إحدى المجموعات المكونة من ٧ أندية منها ناديي الميرغني كسلا والنيل حلفا الجديدة.

من جانبه امن الوالي على المقترحات والأنشطة المقدمة ضمن خطة الإدارة العامة للشباب والرياضة لهذا العام مؤكدا على الدور الفاعل والطليعي للشباب والرياضة في المجتمع خاصة الجوانب التي تعزز الأمن والسلم المجتمعي عبر المبادرات الفاعلة.