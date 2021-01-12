عاجل.. الإمارات تدعو السودان وإثيوبيا إلى تفادي التصعيد

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، السودان وإثيوبيا إلى تفادي التصعيد، مبدية قلقها من تطورات الأوضاع بين البلدين حول منطقة الفشقة الحدودية.



وفي بيان للخارجية الإماراتية نشرته الوكالة الرسمية ”وام“، أكدت الإمارات على عمق ومتانة العلاقات التي تربطها بالبلدين المتنازعين، مشيرة إلى أهمية أن يعمل السودان وإثيوبيا معا لتغليب الحكمة وبدء الحوار ووقف أي أعمال من شأنها زيادة التوتر.

كما دعت الإمارات إلى ”تغليب خطاب التعاون والشراكة بين البلدين الجارين، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار“.

ووقعت اشتباكات في الأيام القليلة الماضية على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان، لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

وتجري محادثات متعثرة بين البلدين حول المناطق الحدودية لم تتوصل حتى الآن إلى حل للخلاف.