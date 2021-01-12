العربية: مقتل 4 نساء على يد الميليشيات الإثيوبية على الحدود مع السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 12 يناير 2021

أكدت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 4 نساء على يد الميليشيات الإثيوبية على الحدود مع السودان.



وفى وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" عن عسكريون وأفراد شرطة فى مقلى عاصمة إقليم تيجراى بشمال إثيوبيا عن مخاوفهم إزاء انعدام الأمن، حيث قال أحدهم أن نساء اُغتصبن خلال الأيام الماضية بعد سقوط المدينة فى أيدى القوات الاتحادية خلال حرب أواخر العام الماضي.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبى أحمد النصر فى صراعها مع الحزب الحاكم السابق فى تيجراى بعد السيطرة على مقلى، التى يقطنها نصف مليون نسمة، فى 28 نوفمبر الماضى.