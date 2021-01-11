والي غرب دارفور يوجه بتشكيل لجنة للنهوض بمشروع هبيلا الزراعي

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 11 يناير 2021

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أكد محمد عبدالله الدومة والي غرب دارفور أهمية مشروع هبيلا الزراعي ، موضحا أن الولاية والسودان يعول عليه كثيرا ،مبينا أن الفرصة الان سانحة لإدخال المشروع في عملية التنمية والإنتاج ، واضاف أن المشروع يزخر بالعديد من الموارد الطبيعية .



وأشار والي غر ب دارفور لدى لقائه اليوم مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندس عثمان احمد حسين والمهندس عمران احمد منصور مدير مشروع هبيلا الزراعي ، أشار الى الاهتمام المتعاظم لحكومة الفترة الانتقالية بالزراعة ، مبيناً أنهم بصدد تشكيل لجنة فنية للمشروع للنهوض به.

من جهته استعرض المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المشاكل التي تعترض سير العمل بالمشروع ووضع اللبنات الأساسية له حتى يرى النور ، مؤكداً أنه من المشاريع الرائدة ويضم حقولا زراعية ،حيث يتم عبرها إتباع التقانات الزراعية للدخول في عملية الإنتاج والإنتاجية ومنه الى الصادر.